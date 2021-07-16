Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı 6 bin büyükbaş hayvan ilaçlanacak

Samsun’un Bafra ilçesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanların ilaçlanması için kene ilacı dağıtımı yapıldı.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Tarım müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen kene ilaçlarının büyükbaş hayvanlara nasıl uygulanacağı veteriner hekim kontrolünde uygulamalı olarak muhtarlara anlatıldı. Kene ilaçları, Bafra’ya komşu olana Kavak, Vezirköprü ve Havza sınırında bulunan yüksek rakımlardaki 29 kırsal mahalle bulunan 6 bin büyükbaş hayvanın ilaçlanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde muhtarlara teslim edildi.

İlaç hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi Muharrem Naz, “Kırım Kongo hastalığının taşıyıcısı olan keneyle ilgili mücadele kapsamında 6 bin büyükbaş hayvan ilaçlanacak. 29 kırsal mahallemize dağıtmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı destekli olarak karşılanan, ilçe müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız tarafından koordine edilen bu organizasyonda ilaç dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, “Kene geçmiş yıllarda pek çok insanımızın ölümüne sebep olmuş bir parazittir. Verilen bu ilaçlarla keneye karşı etkin bir mücadele yapılacak” diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise “Kene gerçekten sıkıntılı, her sene burada insan kaybı da yaşanıyor. Muhtarlar köylerine döndükten sonra keneyle mücadele konusunda halkımızı aydınlatacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından muhtarlara kene ilacının büyükbaş hayvana nasıl uygulanacağı hususu uygulamalı olarak anlatıldı. Anlatımın ardından muhtarlara kene ilacı dağıtımı gerçekleştirildi.

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