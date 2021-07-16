Bakan Varank: CHP vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar (2)



'ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER 10 DAKİKADA ŞARJ OLACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Samsun Büyükşehir Belediyesi Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi'nin imza törenine katıldı. Samsun Valiliği önünden kalkan otobüsü, törenin yapılacağı salona Bakan Varank getirdi. Törende Vali Zulkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEMSA CEO´su Tolga Kaan Doğancıoğlu da yer aldı.

Otobüslerin 10 dakikada tam şarj kapasitesine ulaştığını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Taahhüt edilen yerlileşme hedeflerini de ayrı bir sözleşme ile garanti altına alıyoruz. Aslında biz bu modeli, savunma sanayisinde uzun süre uyguladık ve muazzam başarılar elde ettik. Şimdi de amacımız; enerji, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere diğer tüm sektörlere yaygınlaştırmak. 2018 yılında hayata geçirilen bu programla bugüne kadar birçok ürünü yerlileştirdik. Pentatlon sporunda kullanılan silah ve hedef sistemleri, elektronik izleme ve anlık takip sistemi yazılımı bunlardan birkaçı. Bunların yanında meteoroloji radarı, uçuş simülatörü ve rüzgâr türbinleri gibi birçok yeni ürün için de çalışmalarımız tüm hızıyla deva ediyor. İşte bugün toplanma sebebimiz olan 'Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs Sistemi ve Şarj İstasyonları Projesi'ni de bahsettiğim 'Sanayi İşbirliği Programı' modeli ile gerçekleştiriyoruz. Tabi burada sağ olsun Mustafa başkan yerli ve milli üretim adına önemli bir inisiyatif aldı. Teşbihte hata olmaz. 'Armut piş ağzıma düş' demek yerine kolları sıvadı, tüm Türkiye´ye örnek olmayı tercih etti. Dünyanın sayılı savunma sanayi firmalarından olan ASELSAN ve TEMSA ile iş birliğine soyundu."

'YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER KULLANILACAK'

"Şüphesiz süreç sonunda eseriyle gurur duyacaktır" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Tabi bu eserle birlikte Samsunlu vatandaşlarımız kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşacak. Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. İlk faz sonunda, 10 adet ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, Taflan Havalimanı ve Soğuksu Bölgesi´nde hizmet vermeye başlayacak. Bakınız, bu araçlar 10 dakikada tam şarj olabilecek. Araçlarda ASELSAN tarafından yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirilmiş batarya ve çekiş sistemleri kullanılacak. Bunun yanında motor soğutma sistemi, araç kontrol bilgisayarı, sürücü gösterge paneli gibi birçok alt sistem de ASELSAN tarafından üretilecek. Bir cümleyle özetlemek gerekirse Samsunlular önümüzdeki dönemde yerli, milli ve modern çizgilere sahip en son model elektrikli otobüslere kavuşacak. Projenin hayata geçmesi ile beraber fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinden de 7 milyon lira tasarruf elde edilecek. Çevre dostu bu araçlar, 200 bin kilo karbon salınımını engelleyecek. Diğer taraftan bu proje, elektrikli araçlar ekosisteminin ivmelenmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Projede kazanılan bilgi birikimden, tüm sektörün kapasitesini geliştirme noktasında faydalanılacak."

'ÜLKEMİZ ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDA ÖNCÜ ÜLKELERDEN OLACAK'

Türkiye´nin elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden olacağını belirten Varank, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu alanda bir de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı Karsan ve ADESTEC´in ortaklaşa üretimi olan sürücüsüz elektrikli otobüs girişimimiz var. İnşallah tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye´nin otomobili TOGG´un da banttan inmesi ile ülkemiz elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden biri olacak. Ben bu vesileyle Samsun Büyükşehir Belediyesi´ne, örnek rolü için teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu yatırımlar, ülkemizin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin en büyük teminatı. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde bir gün bile boşluk bırakmak istemiyoruz. Tüm bu gayretlerimizin sonuçlarını da hamdolsun görüyoruz. Biliyorsunuz 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olmuştuk. 2021´in ilk çeyreğini de yüksek bir büyüme oranıyla kapattık. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık bazda ise yüzde 1,3 arttı. Yani öncü göstergelere baktığımızda ikinci çeyrekte de çok ciddi bir büyüme bekliyoruz. Dünya ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen sanayimizin katkısı ile kısa sürede toparlanma kabiliyetini sergiledik. İhracatta cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Haziran ayı itibarıyla altı aylık ihracatımız 105 milyar doları geçti, yıl sonu itibarıyla 200 milyar doları geçebileceğimize inanıyoruz. Pandeminin ekonomimiz üstündeki etkilerini birer birer bertaraf ederek kayıplarımızı telafi edecek ve inşallah milletimizin doğrudan hissedeceği, tüm kesimleri rahatlatacak refah yükselmesini önümüzdeki dönemde yaşayacağız."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir arasında 'Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi' imzalandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-07-16 17:44:40



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