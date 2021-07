Çarşamba Belediyesi’nden “Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri”

Çarşamba Belediyesi, 2 gün boyunca sürecek “Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri” ile vatandaşlarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

“Açık Hava Çocuk Şenlikleri”, “Ustaları Anma Gecesi”, “Rahvan At Yarışları”, Ekin Uzunlar ve Irmak Arıcı konseri şenlikler kapsamında vatandaşlarla buluşacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mızda bir geleneği devam ettiriyor, 2425 Temmuz tarihleri arasında ‘Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri’mizi düzenliyoruz. Hemşehrilerimizi birbirinden güzel birçok etkinlikle buluşturuyoruz” dedi.

“Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri” 24 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda “Açık Hava Çocuk Şenlikleri” ile başlayacak. Program, 24 Temmuz akşamı 21.00’de Çarşambalı usta sanatçıları anmak adına, Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleşecek Mahir Işıtan ve Hüseyin Şimşek konserleri ile devam edecek. Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında 25 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de “Geleneksel Rahvan At Yarışları”, akşamı 21.00’de ise Ekin Uzunlar ve Irmak Arıcı konseri vatandaşlarla buluşacak.



“Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri”

Çarşamba Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mızda sosyal belediyecilik kapsamında, kültürel etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri de bunlardan biri. Pandeminin olumsuz havasını üzerimizden atmak için düzenlediğimiz şenliklerle, hemşehrilerimizin, günlük streslerini bir nebze olsun hafifletmek, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Özellikle çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerle, onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Kentimizde birlik ve beraberlik içinde yaşamanın yollarından biri de kültür sanat faaliyetleridir. Bizler de hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onlarla ortak paydada buluşup Çarşamba'mızı kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.



“Tüm hemşehrilerimizi şenliklerimize bekliyoruz”

Başkan Doğan, “Düzenlediğimiz şenlik ile hem büyüklerimiz doyasıya eğlesin hem gencimiz, çocuğumuz keyifli vakit geçirsin istiyoruz. Çocuklarımız için birbirinden güzel sürprizler hazırladık. Onların rahat rahat oyunlar oynayabileceği, ailelerimizin çocukları eğlenirken hoş vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri’miz ile ilçemizin değerlerini anmak, onlara vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek istedik. Ustalara Saygı adlı bölümümüzde, Çarşamba'mızın değerli ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı ve yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli sanatçımız Mustafa Koçyiğit'i türküleriyle anacağız. Onların bizlere bıraktığı türküleri yaşatacak, değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. 25 Temmuz Pazar günü, Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı, akşamında da konser etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin rahatça eğlenebileceği, okul, sınav ve pandemi gibi dertler arasında nefes alabileceği bir konser olacak. Konserimizde önemli sanatçılarımızdan Ekin Uzunlar ve Irmak Arıcı bizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi şenliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

