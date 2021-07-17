Bakan Varank, SAMÜ Ballıca Kampüsü’nü inceledi Bakan Varank, Teknopark ek alanı sahasını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Ballıca Kampüsü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan hangarlar bölgesini ziyaret eden Bakan Varank, hangarlar içerisinde yer alan çeşitli uygulama atölyelerini ziyaret etti. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzere çalışmalarını yürüttükleri, yeni oluşturulan kompozit atölyesini de ziyaret eden Varank, Ballıca Kampüsü’nde yapılması planlanan Teknopark ek alanı saha incelemesinde de bulunarak SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'dan bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank'a Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve ilin önde gelen bürokratları eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyetle anı fotoğrafı çekildi.

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