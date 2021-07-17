İlkadım’da bayram temizliği Kurban Bayramı’nda 120 personel temiz İlkadım için sahada olacak

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı’nda temizlik ekiplerinin kesintisiz çalışacağını söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede Kurban Bayramı temizliği yapıyor. Güzeldere Mahallesi’nde bulunan kurban pazarının temizliğine ayrı bir özen gösteren ekipler, 'daha temiz bir İlkadım' için yoğun mesai harcıyor. 120 personel ilçe halkının sorunsuz bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı’nda da sahada olacak.



“Temizliğe hassasiyet gösteriyoruz”

Her an halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Temizlik ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlara yönelik özel hassasiyet göstererek mikropların yayılmasının önüne geçiyor. Ayrıca hijyenik temizlik sonrası pazar yerlerimiz, sokaklarımız bir sonraki kullanıma hazırlanıyor. Sahada 7/24 görev yapan temizlik ekiplerimiz vatandaşımızın sağlığını gözetmek adına ilçemizin kırsal mahalleleri dahil olmak üzere temiz tutma sorumluluğuyla hareket ediyor. İlkadım’ın tertemiz bir kent olabilmesi için ekiplerimiz, çalışmalarını temposunu arttırarak sürdürecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olarak bizlere yardımcı olmasını rica ediyorum” dedi.

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