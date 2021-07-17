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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada aracın içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Kazada aracın içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da tır kazasında aracın içinde sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolu Gürgendağı mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dip idaresindeki 68 ABL 497 çekici ve 68 BA 144 dorse plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridince duraklayan Hayrettin Bildirici yönetimindeki 977 FUA 17 Kazakistan plakalı çekici ve 12 BKA 17 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüleri Hayrettin Bildirici (49) ile Ali Dip (53) yaralandı. Tır sürücüsü Ali Dip aracın içinde sıkıştı. Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü Ali Dip'in sadece kolu dışarıda kaldı, bedeni ise araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ilk önce parmak ucundan kalp atışını tespit etti. Sürücünün yaşadığının anlaşılması üzerine serum takarak ilk yardıma başladı. Adeta can pazarının yaşandığı kurtarma mücadelesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaza Kırım ve Kurtarma ekipleri tırın demir aksamlarını keserek sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılmasını sağladı. Kazadan bir saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılan Ali Dip ile diğer tırın sürücüsü Hayrettin Bildirici 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Dip yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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