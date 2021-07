Başkan Demir: “Söz verdik, altyapı bitecek” Büyükşehir Belediyesi 500 iş makinesi ile tüm ilçelerde aralıksız çalışıyor

19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz hizmet için buradayız, bir daha başkan olalım diye değil. Söz verdiğimiz gibi 17 ilçenin tamamında altyapıyı bitireceğiz" dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile birlikte Yörükler ve Tepeköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Demir, Bafra’da da Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile birlikte Köseli ve Lengerli mahallelerindeki yatırımları inceledi.

Vatandaşlarla buluşup sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “31 Mart seçimlerinde söz verdik. Samsun’un 1251 mahallesi var. Bunlardan 946’sı kırsal mahalle, köy dediğimiz yerler. Vezirköprü’den Yakakent’e, Bafra’dan Terme’ye, Kavak’tan Asarcık’a, Havza kadar 17 ilçenin tüm mahallelerinde altyapıyı bitireceğiz. Şu anda 500 makine sahada çalışıyor. Dolayısıyla bütün Türkiye’de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir biz olacağız. Bu altyapıya içme suları da dahil” diye konuştu.



“Her konuya çözüm üretiyoruz”

Adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde çalışmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Sadece bunlarla değil. Geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Samsun’daydı. Havza Mekanik Otoparkı’nın temelini attık. Her konuya çözüm üretiyoruz. Biz hizmet için buradayız. Bir daha başkan olalım diye değil” ifadelerini kullandı.



“Haktan, hukuktan, hakkaniyetten asla ayrılmıyoruz”

“Bu iş hizmet işi” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde il başkanlığı döneminden bu yana hizmet için çalışıyoruz. Gecemiz yok gündüzümüz yok. Haktan, hukuktan ve hakkaniyetten asla ayrılmıyoruz. Bu imkanları, bu hizmetleri sizin hakkınıza, hukukunuza sahip çıkarak oluşturduk. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yalnız şunu yapmayın, bir tek benim için demiyorum yakından izleyeceksiniz. Yoktan var etmek Allah'a mahsus. Ama can tendeyken akıl baştayken vizyon ve yapma noktasında, kalite noktasında asla taviz vermiyoruz. Biz vatandaşın hakkı olanı yapma noktasındayız.”



19 Mayıs’tan havaalanına

Samsun’un Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Demir, “Sanayi Bakanımız buradaydı, Samsun'da Türkiye'de ilk kez elektrikli yüksek şarj kapasiteli lityum pilli otobüsü devreye alacağız. Osman başkanım da dedi ki ‘2 tane de ben ilave edeyim, 19 Mayıs’tan başlat.’ Onu da hemen görüşeceğiz. Buradan elektrikli, fosil yakıt yakmayan, motor gürültüsü olmayan buradan binince havalimanına kadar aynı otobüsle tek hat üzerinde gidebilir hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



19 Mayıs’ın arıtma sorunu giderilecek

Yörükler Mahallesi'nin önemini bildiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burada altyapıda ciddi yapılacak şeyler var. Şimdi 19 Mayıs’ta yapılan bir arıtma tesisi var. Onu yeniden projelendirip büyüteceğiz. Büyük bir arıtma tesisi yapacağız. Bütün bu bölgenin arıtmasını oradan sağlayacağız” dedi.

