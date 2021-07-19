Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa eş değer Tekkeköy’de salep üretimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa eş değer Tekkeköy’de salep üretimi başladı

İHA

Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa eş değer Tekkeköy’de salep üretimi başladı

Ekildiği alana göre geliri çok fazla olan salep, Tekkeköy Belediyesi’nin girişimi ile ilçede üretilmeye başlandı.
Karadeniz’in tarım ambarı olan Samsun’da üretim çeşitliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’de yetişen her sebzemeyvenin üretildiği Samsun’da aromatik ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimine de hız verildi. İlçede arazisi olan herkesin tarım yapması için çalışma başlatan Tekkeköy Belediyesi bu kapsamda daha önce ilçede profesyonel olarak üretilmeyen salep için öncü oldu ve birçok çiftçinin salep üreticisi olmasını sağladı.

“Salepte 1 m2’de elde edilen gelir, fındıkta 1 dönümde elde edilen gelire eş değer”
Salebin katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Salep çok enteresan bir bitki. Salepte 1 m2’de elde edilen gelir, fındıkta 1 dönümde elde edilen gelire eş değer. Salebin kilosu 45 bin TL’den satılıyor. Aromatik bir bitki olan salebi de ilçemizdeki çiftçilerimiz ile buluşturduk. En büyük arzumuz, toplumu üretimle ve tarımla buluşturmak. Kendi tohumumuzu, sebze ve meyvemizi tüm dünyaya ihraç edebilecek konuma gelmek istiyoruz. Tekkeköy’de ilçemizde örnek bir proje gelişsin istiyoruz. Gayemiz sadece ilçemizde değil ülkemiz sınırları içerisinde tarım arazisine sahip olan herkese rakımı ve ölçüsü ne olursa olsun her türlü ürünü ekebilecekleri ve kendi işlerinin patronu olabileceklerini öğretmek. Sadece sanayide ve kamuda çalışarak hayat ikame edilmez. Buralarda hem topraklarımıza sahip çıkıyoruz hem de üreten bir nesil yetiştiriyoruz. Böylece geleceğimizi kurtarmak için güzel bir adım attık. 2020 yılında Samsun’da il dışından en çok göç alan ilçe Tekkeköy oldu. İl içinden göç alan ilçe ise Atakum oldu. Bu da Tekkeköy’ün 510 yıl içerisinde hem yaşam merkezi hem de üretim merkezi olacağının kanıtıdır” dedi.

“Salep fındığa göre oldukça kolay bir gelir kapısı”
Fındıkta zahmetin salep üretiminde yaşanmadığına değinen çiftçi Hasan Kırdaş, “Salebi çocukluk zamanımızda ormandan toplayıp satıyorduk. Bu kadar değerli bir ürün olduğunu bilmiyorduk. Tekkeköy Belediyesi bize katkı verdi ve salep üreticisi olmamızı sağladı. Bizim fındık bahçelerimiz de var. Fındığa bakarak konuşursak salep üretimi çok zahmetsiz bir iş. Çok kolay ve basit bir şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Fındıkta çok uğraşmanız gerekiyor. Her yıl 3 ay bakım ve toplama ile geçiyor. Ama salep fındığa göre oldukça kolay bir gelir kapısı. İnşallah salep üretimimiz daha da fazla olur” diye konuştu.
Tekkeköy’de 2 yıldır sürdürülen üretim politikası ile birçok ürün ilçede ilk kez üretilmeye başlarken, belediye tarafından arazi sahiplerinin katma değeri yüksek ürünler üretmesi için tohum, fide, toprak analizi, gübre ve maddi destek veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göz tembelliği sosyal yaşamı etkiliyor
YEREL HABERLER Göz tembelliği sosyal yaşamı etkiliyor
Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk ...
Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için çalışıyor olacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için ...
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız ...
Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
YEREL HABERLER Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Başkan Demir: “Söz verdik, altyapı bitecek” Büyükşehir Belediyesi 500 iş makinesi ile tüm ilçelerde aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Söz verdik, altyapı ...
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldı Başkan Demir: "Aralıksız hizmete devam"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için tüm ...
Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı
YEREL HABERLER Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı
Kazada aracın içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada aracın içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını ...
Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın etti Samsun’da nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar ulaştı
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın ...
Tırlar çarpıştı: Sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışıldı
YEREL HABERLER Tırlar çarpıştı: Sıkışan sürücüyü kurtarmak için ...
İlkadım’da bayram temizliği Kurban Bayramı’nda 120 personel temiz İlkadım için sahada olacak
YEREL HABERLER İlkadım’da bayram temizliği Kurban Bayramı’nda 120 ...
Bakan Varank: Yerli aşıda 2'nci dozlar uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bakan Varank: Yerli aşıda 2'nci dozlar uygulanmaya ...
Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
YEREL HABERLER Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı
Bakan Varank, SAMÜ Ballıca Kampüsü’nü inceledi Bakan Varank, Teknopark ek alanı sahasını gezdi
YEREL HABERLER Bakan Varank, SAMÜ Ballıca Kampüsü’nü inceledi Bakan ...
Samsun’da ekmek 2 TL’den satılmaya başlandı: Vatandaş tepkili
YEREL HABERLER Samsun’da ekmek 2 TL’den satılmaya başlandı: Vatandaş ...
Samsun’da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı Çarpma anları kamerada
YEREL HABERLER Samsun’da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp ...
Aşırı terlemeye cerrahi çözüm
YEREL HABERLER Aşırı terlemeye cerrahi çözüm