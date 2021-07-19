Arefe günü mezarlıklar doldu taştı

– Samsun’da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar doldu taştı.

Kurban Bayramı 20 Temmuz günü tüm İslam alemi tarafından karşılanacak. Bu Kurban Bayramı öncesinde de yine diğer bayram arefesinde olduğu gibi mezarlıklar doldu taştı. Samsunlu vatandaşlar her arefe olduğu gibi yakınlarının mezarına giderek Yasini Şerif okuyup, dua etti. En hüzünlü görüntüler ise şehitliklerde yaşandı. Yıllardır evlat hasretiyle yüreği yanan anneler, oğullarının mezar taşını öpüp teselli buldular.

Her bayram öncesi olduğu bu arefede de mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden şehit yakınları, “Bayramlar herkes için birleştirici ve bütünleştiricidir ama biz şehit aileleri için hüzünlü günlerdir. Evlatlarımız bizlere gelemediği için biz onların mezarlarını ziyaret ediyoruz. Her bayram öncesi mezarlığa gelerek dua ediyoruz. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın” dediler.

Mezarlık giriş ve çıkışlarında ziyaretçilere şeker ve kolonya ikram edildi.

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