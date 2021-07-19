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Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapıldı

İHA

Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi seferberliği ilan etti. Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili trafik tedbirleri kapsamında il genelinde gündüz 80, gece 49 ekip, 2 drone görevlendirdi; ilden geçen karayollarında 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yaptı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü her bayram alınan trafik tedbirlerine ilaveten emniyetin havadaki gözü insansız hava araçları (drone) ile de denetlemelerde bulunarak araç sürücülerine kurallara uyması konusunda uyarılar yaptı. Kurban Bayramı süresince hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla havadan trafik denetimi yapılacağı ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacağını bildirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlama ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında, dronelar ile trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda, havadan yapılan denetimlerde; başta otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi kural ihlali yapan araçlar üzerinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla özel trafik denetimi yapılıyor.

2 bin 387 ihlal tespit edildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında 6 hava aracı ile 744 saat uçuş yaptı. İHA uçuşları vasıtasıyla yapılan havadan trafik denetimi uçuşlarında, 2 bin 387 ihlal tespit edildi, 624 bin 911 TL tutarında ceza yazıldı.

9 km’yi bir ekip
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı tatili trafik tedbirleri kapsamında; il genelinde gündüz 80, gece 49 ekip, 2 drone görevlendirdi. İlden geçen karayollarında 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapıldı.

188 bin 556 araç girişi
Kurban Bayram tatili trafik tedbirlerini kapsayan 14 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Ankaraİstanbul istikametinden Samsun’a 188 bin 556 araç girişi yaptı. Görevlendirilen trafik ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 12 bin 676 araç ve sürücüsü denetlendi. 5 bin 429 sürücüye cezai tutanağı düzenlendi.

Dakikada 230 araç geçişi
19 Temmuz 2021 günü itibarıyla, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan tüm güzergâhlarda; SamsunAnkara yolu güzergâhında, Ankara istikametine dakikada 50 araç, Samsun istikametine dakikada 40 araç, SamsunOrdu güzergâhında, Ordu istikametine dakikada 45 araç, Samsun istikametine dakikada 45 araç, SamsunSinop güzergâhında, Sinop istikametine dakikada 25 araç, Samsun istikametine dakikada 25 araç olmak üzere dakikada 230 araç geçtiği belirlendi. Güzergâhlarda trafiğin akıcı, kavşaklarda görevli takviye ekiplerce zaman zaman müdahale edilerek birikmelere müsaade edilmediği ifade edildi.

Sürücüler eğitiliyor
Eğitim amaçlı durdurulan sürücülere her iki saatte bir mola vermeleri, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, koruyucu tertibat olan emniyet kemerini araç kullanırken takmanın önemi ve hız sınırlarını aşmanın trafik kazaları üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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