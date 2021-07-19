SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek

İHA

SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemi destek paketi kapsamında şu ana kadar 3 bin 46 esnafa 1000’er TL’lik nakdi destek verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle kepenk kapatan esnafın yanında. Geçen Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) arasında imzalanan esnafa pandemi desteği protokolü kapsamında 1000’er TL nakdi destek sağlanmaya başlandı.
Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnaf, Samsun ESOB’a başvuru yaptığı başvurunun ardından destek alacak esnafların belirlenmesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımlar verilen hesaplara aktarıldı.

Destek verilen esnafın 524’ü çay ocağı ve kahvehane işletmecisi
Pandemi süresince emlak istimlak, ulaştırma, aile ve sosyal hizmetler, mali hizmetler, destek hizmetleri, kültür ve SASKİ olmak üzere toplam 44 milyon 400 bin TL katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, açıklanan Kovid19 destek paketi ile de esnafın yanında oldu.
Lokanta, erkek ve bayan kuaförü, çay ocağı, kahvehane ve kafeler başta olmak üzere birçok esnafa desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şuana kadar merkez 4 ilçede 3 bin 46 esnafa destek ödemesi yaptı. Yapılan yardımların 524’ünü ise çay ocağı ve kahvehane esnafı oluşturdu.

Bayramdan sonra diğer ilçeler
Diğer ilçelerde de yaklaşık 4 bin 500 esnafın başvuruları Esnaf Odaları Birliği tarafından alındı. Başvuruların tasnif ve listelemesinin tamamlanmasının ardından bayram sonrası da bu ödemeler yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama ...
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Samsun’da Kudüs için eylem
YEREL HABERLER Samsun’da Kudüs için eylem
Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle ...
Samsun’da protokol bayramlaştı
YEREL HABERLER Samsun’da protokol bayramlaştı
Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her ...
Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun’da sahiller boş kaldı
YEREL HABERLER Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun’da sahiller boş ...
Samsun’da denizde intihara kalkışan kadını zabıta ve vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Samsun’da denizde intihara kalkışan kadını zabıta ve ...
Arefe günü mezarlıklar doldu taştı
YEREL HABERLER Arefe günü mezarlıklar doldu taştı
Çarşamba protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Çarşamba protokolü bayramlaştı
Jandarmadan ‘drone’lu denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan ‘drone’lu denetim
Gokart kazasında İranlı kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER Gokart kazasında İranlı kadın hastanelik oldu
Lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Samsun'da pikap şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da pikap şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
YEREL HABERLER Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı
Samsun Valiliği’nden bayram tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden bayram tedbirleri
Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa eş değer Tekkeköy’de salep üretimi başladı
YEREL HABERLER Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa ...
Göz tembelliği sosyal yaşamı etkiliyor
YEREL HABERLER Göz tembelliği sosyal yaşamı etkiliyor
Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk ...
Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için çalışıyor olacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için ...
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız ...
Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti