SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemi destek paketi kapsamında şu ana kadar 3 bin 46 esnafa 1000’er TL’lik nakdi destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle kepenk kapatan esnafın yanında. Geçen Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) arasında imzalanan esnafa pandemi desteği protokolü kapsamında 1000’er TL nakdi destek sağlanmaya başlandı.

Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnaf, Samsun ESOB’a başvuru yaptığı başvurunun ardından destek alacak esnafların belirlenmesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımlar verilen hesaplara aktarıldı.



Destek verilen esnafın 524’ü çay ocağı ve kahvehane işletmecisi

Pandemi süresince emlak istimlak, ulaştırma, aile ve sosyal hizmetler, mali hizmetler, destek hizmetleri, kültür ve SASKİ olmak üzere toplam 44 milyon 400 bin TL katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, açıklanan Kovid19 destek paketi ile de esnafın yanında oldu.

Lokanta, erkek ve bayan kuaförü, çay ocağı, kahvehane ve kafeler başta olmak üzere birçok esnafa desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şuana kadar merkez 4 ilçede 3 bin 46 esnafa destek ödemesi yaptı. Yapılan yardımların 524’ünü ise çay ocağı ve kahvehane esnafı oluşturdu.



Bayramdan sonra diğer ilçeler

Diğer ilçelerde de yaklaşık 4 bin 500 esnafın başvuruları Esnaf Odaları Birliği tarafından alındı. Başvuruların tasnif ve listelemesinin tamamlanmasının ardından bayram sonrası da bu ödemeler yapılacak.

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