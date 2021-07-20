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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da silahlı yaralama

İHA

Bafra'da silahlı yaralama

Samsun'un Bafra ilçesinde ekmek aldırdığı şahsı ayağından silahla yaraladı. Yaralı şahsı olayda kullandığı silahla birlikte hastaneye gönderdi.
Olay dün gece İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.D., telefonla E.Y'yi arayarak ekmek getirmesini istedi. Bunun üzerine E.Y., bir arkadaşı ile birlikte aldığı ekmekleri İkiztepe Mahallesine götürdü. Burada çıkan tartışmada R.D., silahla E.Y' ye ateş ederek sol ayak bileğinden yaraladı. R.D., olayda kullandığı silahın mermilerini boşaltıktan sonra yanlışlıkla kendini vurduğunu söylemesini isteyerek silahı E.Y'ye verdikten sonra olay yerine çağırdığı taksiyle birlikte Bafra'ya gönderdi. R.D'de silahla yaraladığı şahsın aracını alarak kaçtı. Fevzi çakmak mahallesinde bir benzinliğe kadar taksiyle gelen yaralı şahıs ve arkadaşı burada araçtan inerek 112'yi arayarak silahla yaralandığını söyledi. Benzinliğe gelen acil servis ekiplerince Bafra devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. E.Y. burada yolda bulduğu silahı eline aldığında silahın ateş aldığını ve yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan araştırmada sonunda iddiaya göre E.Y' nin alacak verecek meselesi yüzünden R.D. tarafından vurulduğu tespit etti. E.Y' den alacağı bulunan ve olayın azmettirici şüphelisi olduğu tahmin edilen H.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Silahla yaralama olayının şüphelisi R.D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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