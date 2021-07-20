Vali Dağlı: "Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım"

Bayram namazını, vatandaşlarla birlikte Covid19 tedbirleri kılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bayramda vakaların artmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bayram namazını, vatandaşlarla birlikte Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek Büyük Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Vali Dağlı, Covid19 vaka sayılarında düşüş yaşandığını fakat salgın tehdidinin devam ettiğini belirterek, "Bu bayram da mümkün olduğunca telefonla bayramlaşmaya, kurban kesimi ile et dağıtımı sırasında hijyen konusunda daha hassas olmaya, maske ve mesafe kuralına uymaya dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi.

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