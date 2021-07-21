Djedje Samsunspor’dan ayrılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Djedje Samsunspor’dan ayrılıyor

İHA

Djedje Samsunspor’dan ayrılıyor

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, başarılı orta saha oyuncusu Dja Djedje’nin takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Genel Menajer Mustafa Aztopal, Samsunspor ile ilgili genel durum değerlendirmesi yaptı. İlk olarak kırmızıbeyazlı ekibin ilk kamp etabını değerlendiren Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Takımımız yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak 30 Haziran tarihinde Samsun’da başladı. Daha sonra 06–18 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çok güzel bir ortamda çok verimli bir ilk etap kamp dönemi gerçekleştirdi. Geçen seneden aramızda olan oyuncularla bu sene aramıza katılan oyuncular arasında şu ana kadar gerçekten bir kaynaşma yaşandığını gözlemledik. Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibinin uyumlu ve oyuncu grubuyla son derece birliktelik gösteren çalışmaları da güzel bir kamp geçirmemizi sağlayan etkenlerin başında geldi. Kampımızın son gününden bir gün önce güzel bir hazırlık maçı geçirdik. Takımımız geleceğe yönelik olumlu sinyaller verdi. Ama tabii ki hazırlık maçları belirleyici değil. Burada en önemli olan sakatlıkların olmamasıydı. Şükür ki öyle bir durum da yaşamadık. Bu anlamda iyi bir hazırlık müsabakası oldu” dedi.

“Bir sağ bek ile anlaştık kısa sürede açıklayacağız”
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mustafa Aztopal, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir sağ bek oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardık. Bunu çok kısa süre içerisinde açıklayacağız. Bunun yanında takımımıza bir stoper, bir forvet ve bir de sağ kanat oyuncusu katmayı planlıyoruz. Son süratle transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir şekilde Başkanımız Yüksel Yıldırım ile istişareler yaparak bu transfer sürecini yürütüyoruz. Öte yandan bu sene çok farklı bir transfer ortamı olduğunu belirtmekte fayda var. Rakiplerimizin tabir caizse ‘çılgın’ ücretler ödeyerek transferler yaptıklarına şahit oluyoruz. Transfer piyasası gerçekten normal rakamların çok üzerinde seyretmekte. Biz bu ortamda şu ana kadar son derece dengeli bir transfer politikası yürüttük. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz transferlerin gerek bütçe anlamında gerekse takıma direkt katkı sağlamaları anlamında etkili ve yerinde transfer olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

“Djedje ayrılmak istediğini yönetime bildirdi”
Taraftarın en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Brice Dja Djedje hakkında da bilgi veren Mustafa Aztopal, “Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinde oyuncumuz Brice Dja Djedje hakkında ortaya çıkan bazı haberlere de açıklık getirmek istiyorum. Djedje, genel olarak ailesel nedenleri ön planda tutarak Samsunspor’dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Djedje ve eşi bebek bekliyor ve eşi açık bir biçimde çocuklarını burada büyütmek istemediğini belirtmiş. Djedje de arada kaldığını fakat ailesinin doğal olarak karar almasında ana etken olduğunu bize bildirdi. Oyuncumuz kamp süresince de içinde bulunduğu bu kafa karışıklığından ötürü bir iki takım arkadaşıyla problem de yaşadı ve bu durumun takım ortamı açısından çok da sağlıklı olmadığını da gözlemledik. Bizim Djedje ile kendi açımızdan kulüp olarak bir problemimiz yok. Kendisinin kulüpten bir alacak sorunu da yok. Ama şu aşamada aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Başkanımız ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş bu konu ile ilgili yakın zamanda bir değerlendirme yapacaktır” şeklinde konuştu.
Samsunspor’da gün geçtikçe Başkan Yüksel Yıldırım ve AŞ Yönetim Kurulu’nun koyduğu kurallar ve oluşturduğu yapının iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığını aktaran Aztopal, Samsunspor’un gün geçtikçe Türk futbolundaki ağırlığının artacağına inandığını belirtti. Bu sezonki beklentilerle ilgili konuşan Aztopal şunları ifade etti:
“Eskiyi çok da konuşmak istemiyoruz ama geçen sezon açıkça söylemek gerekirse önemli bir fırsatı kaçırdık. Bu sezona baktığımızda en az 89 takımın yükselme yarışının içinde olacağını görüyoruz. Birçok takım olağanüstü bütçelerle oyuncular transfer ediyor. Türkiye’deki futbol ekonomisini göz önüne aldığımızda bu rakamların gerçek üstü rakamlar olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Bu açıdan bakıldığında son derece çetin bir lig bizi bekliyor olacak. Hocamız Mehmet Altıparmak geriye oyunu sevmeyen, hücuma yönelik oyunu benimseyen ve oyuncularını bu açından son derece pozitif şekilde motive eden bir hoca. Samsunspor taraftarına seyir zevki verecek ve heyecanlandıracak bir futbol oynayacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Aramıza katılacak yeni oyuncularla beraber takımın son hali de oluşunca bu oyunu oynayacak takımı da ortaya çıkarmış olacağız. Transferlerimizi Gerede kampının bitimine kadar tamamlamak istiyoruz. Bu ortamda tabi ki hedefimiz ligden çıkmak. Biz iddialı takımlardan biri olacağız ve hedefimiz ister ilk ikiden isterse Play–Off’dan olsun Süper Lig’e yükselmek olacak. Bu anlamda taraftarımızla buluşmak da çok anlamlı bir hal alacak. Stadımızda onların desteğini hissetmek bizim için çok büyük motivasyon unsuru olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı
YEREL HABERLER 11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla ...
Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı
YEREL HABERLER Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı
Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 ...
Samsun'da hafif ticari araç su kanalına girdi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç su kanalına girdi: 6 ...
Alacam'da jandarmadan bayram uygulaması
YEREL HABERLER Alacam'da jandarmadan bayram uygulaması
Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
YEREL HABERLER Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
Vali Dağlı: "Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Mümkün olduğunca telefonla ...
Kurban kesenlere silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kurban kesenlere silahlı saldırı: 2 yaralı
Bafra'da silahlı yaralama
YEREL HABERLER Bafra'da silahlı yaralama
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi’nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor Asırlık geleneklerini devam ettiren kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi’nde üretiliyor, ...
Acemi kasaplar kendilerini kestiler
YEREL HABERLER Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Bayramda 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi sahada olacak İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Amacımız bu Kurban Bayramı’nı sıfır can kaybıyla vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi"
YEREL HABERLER Bayramda 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi ...
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden ...
Samsunspor Bando Takımı kuruluyor
YEREL HABERLER Samsunspor Bando Takımı kuruluyor
SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek
YEREL HABERLER SBB’den 3 bin 46 esnafa nakdi destek
15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama ...
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Samsun’da Kudüs için eylem
YEREL HABERLER Samsun’da Kudüs için eylem
Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle ...
Samsun’da protokol bayramlaştı
YEREL HABERLER Samsun’da protokol bayramlaştı
Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her 9 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da emniyetten trafik denetimi seferberliği Her ...
Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun’da sahiller boş kaldı
YEREL HABERLER Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun’da sahiller boş ...