Samsunlular bayramın 2. gününü denize girerek geçirdi

– Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Samsun’da vatandaşlar bayramın 2. gününü denize girerek değerlendirdi.

Samsun’da son zamanların en bunaltıcı hava sıcaklıkları yaşanıyor. Merkezde 32 derece olan hava sıcaklığı, yüzde 71 nemin de etkisiyle daha da fazla hissediliyor. Bunaltıcı sıcaklardan dolayı evlerde duramayan vatandaşlar bayramın 2. gününü sahil kenarlarına giderek değerlendirdiler. Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine sahip olan Samsun’da vatandaşlar serinlemek için denize girerken, birçok vatandaş da sahildeki ağaçların altına kurdukları çadırda zaman geçirdiler.

Son yılların en bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığını ifade eden Samsunlular, “Bu sene Samsun çok sıcak oldu. Artık evlerde duramaz hale geldik. Biz de bayram tatilini fırsat bilerek denize gelip, serinlemek istedik. Samsun sahillerinin tadını çıkartıyoruz” dediler.

İç kesimlerde hava sıcaklığı 40 derecelere kadar çıkarken, Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre 22 Temmuz Perşembe gününden itibaren yağışların başlaması bekleniyor.

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