Parkta alkol alırken kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da parkta alkol alırken girdiği bunalım sonucu kendini yakan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta bulunan parkta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan Soner B.(31) alkol alırken yanında götürdüğü benzini üzerine döküp ateşledi. Alevler içinde kalan Soner B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3. derece yanan ve Samsun'daki hastanenin yanık yoğun merkezinde tedavi altına alınan Soner B. yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Soner B.'nin yaklaşık 9 ay önce Bursa'da binadan düştüğü ve bu kazadan dolayı sakat kalınca bunalıma girip yakınlarına kendisini öldüreceğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.