Hayvan otlatmaya gitti, ırmakta boğuldu

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Samsun'da hayvan otlatmaya giden zihinsel engelli bir kişi ırmakta boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Sadık B. hayvan otlatmaya gitti. Yakınları Yeşilırmak'ın içerisinde şahsı hareketsiz olarak buldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet hastanesine kaldırılan Sadık B.nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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