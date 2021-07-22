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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İshal çocuklarda ölüme bile varan ciddi sorunlara neden oluyor

İHA

İshal çocuklarda ölüme bile varan ciddi sorunlara neden oluyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Yaz aylarında sıkça görülen ishal, çocukların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biridir. İshal çocuklarda ölüme bile varan ciddi sorunlara neden olmaktadır" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, değişik nedenlerden ötürü yaz aylarında çocuklarda sıklıkla görünen ishale karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Havaların ısınması, sıcakların artması ile birlikte gıdaların bozulması, üzerlerinde mikropların üremesi daha da kolaylaşır. Kirli deniz ya da havuz suyunda yüzmek de mide ve bağırsak enfeksiyonları gelişebilir, ishale neden olabilir.
İshalde yeşil sulu az veya çok miktarlı dışkılama görülür. Dışkı cıvık, patates püresi görünümünde ya da sümüksü, iltihaplı veya su gibi de görünebilir" diye konuştu.

Sıvı kaybına dikkat
İshal olanlara beslenme önerilerinde bulunan Gebeşoğlu, "Uzun süren ve sıvı kaybının çok olduğu bir ishal durumu varsa dehidratasyon riski de artmaktadır. Bunun için ishal olanlarda esas tedavi şekli vücudun kaybettiği sıvıyı ağız yolu ile geri alabilmektir. Burada ishale yakalananlara öncelikle bol su, ayran, yoğurt, yoğurt çorbası, patates haşlaması, az yağlı makarna, pirinç lapası, muz, elma yedirilebilecek gıdalar verilmelidir. Eğer çocuk bunları yemiyor içmiyor ise özel olarak hazırlanmış tuzlu şekeri ishal karışımları da kullanılabilir. Uzun süre geçmeyen, günlerce devam eden şiddeti giderek artan, kan içeren ishallerde ve ağızdan sıvı alınamayan durumlarda acil olarak hastaneye başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.
Ailelerin dikkat etmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Gebeşoğlu, "Çocuklarınızı yaz ishallerinden korumak için, içeceklerin ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz olduğundan emin olun. Dışarda satılan beklemiş yiyeceklerden tükettirmeyin. Açıkta satılan dondurmadan uzak durun. Bakımı düzenli ve klorlaması tam olarak yapılmış havuzları tercih edin. Günlük temizliğine dikkat edin. İshalin aile içinde bulaşıcı hale gelmemesi, yayılımını önlenmek için hastanın kullandığı tabak, çatal, kaşık, bıçak temizlenmeden başkalarınca kullanılmamalı, dışkı ile temas etmiş kirli kıyafetleri sıcak su ile yıkanmalı, kullanılan tuvalet klor ya da çamaşır suyu içeren temizleyicilerle temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

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