Samsun’daki tabiat parklarını 90 bin 518 kişi ziyaret etti

– Samsun’da ziyarete açık tabiat parklarını geçen yıl toplam 90 bin 518 kişi ziyaret etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle belirli dönemlerde kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Türkiye’de tabiat parklarına gidenlerin sayısında azalma meydana geldi. Samsun’da da yasak ve kısıtlamaların gölgesinde geçen 2020 yılında tabiat parklarını ziyaret eden kişilerin sayısı pandemisiz yıllara göre azaldı. Samsun’da ziyarete açık tabiat parklarını geçen yıl toplam 90 bin 518 kişi ziyaret etti.

Terme Amazon Tabiat Parkı’na 2020 yılında 239 kişi ziyaret gerçekleştirdi. 2021 yılındaki ziyaretçi sayısı ise 103 oldu. Geçen yıl Tekkeköy Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 36 bin 931 kişi, 19 Mayıs Sarıgazel Tabiat Parkı’nı ise 21 bin 345 kişi ziyaret etti. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı geçen yıl 24 bin 904 kişi, bu yıl ise şu ana kadar 3 bin 899 kişi ziyaret etti. 19 MayısBafra Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı 2020 yılında 6 bin 628 kişi, bu yıl ise şu ana kadar 195 kişi ziyaret etti. Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı geçen yıl 471 kişi, bu yıl şu ana kadar ise 32 kişi ziyaret etti.

Türkiye’de kısıtlamaların kalkması ve eski normale dönülmesinin ardından yaz aylarıyla birlikte tabiat parklarına yapılan ziyaretler artarken, 2021 yılı ziyaret rakamlarının 2020 yılında yapılan ziyaret rakamlarını geçmesi öngörülüyor.

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