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Baba denizde kayboldu, kızı ve akrabası kurtarıldı

DHA

Baba denizde kayboldu, kızı ve akrabası kurtarıldı


Zeynep Irmak ÖCAL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde Emre Kılıç (30), serinlemek için girdiği denizde kayboldu, kızı Elif ve akrabası Sevilay Kılıç ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Koşu Yolu Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Ankara´dan akrabasının düğünü için kente gelen Emre Kılıç, kızı Elif ve akrabası Sevilay Kılıç ile gittiği sahilde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra baba kız ile akrabaları Sevilay Kılıç, suda çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar Elif Kılıç ile Sevilay Kılıç´ı sudan çıkardı, Emre Kılıç´a ise ulaşılamadı.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Elif ve Sevilay Kılıç´ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Emre Kılıç'ın bulunması için ise çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Zeynep Irmak ÖCAL
2021-07-23 18:52:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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