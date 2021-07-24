Samsun'da kum yüklü tır şarampole devrildi: 1 aralı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kum yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Küçük (53) idaresindeki 55 EM 801 çekici ve 55 LA 519 plakalı çakıl yüklü tır Kavak’tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayram Küçük yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.