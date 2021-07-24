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Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan Şemsettin S.(71) ile Ali Y.(41) ağır yaralandı. Ali Y. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Şemsettin S. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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