Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'da Kurban Bayramı dönüşü memleketi Giresun'a giden ailenin bulunduğu otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunAnkara yolu Adalar mevkisinde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine seyir halinde olan T.K. idaresindeki 34 HS 7637 plakalı otomobil, sağ şeritten orta şeride geçerken 55 AAY 863 plakalı kamyonun kasasına arkadan çaptı. Kazada Muzaffer G.(65) ve Yağız Y.(16) yaralandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar olay yerine çağırılan 112 acil ambulansları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından SamsunAnkara yolunda trafik, yola dökülen yağ nedeniyle kısa süreli tek şeritten sağlandı. Yol, dökülen yağın temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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