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Samsun'a şehit ateşi düştü

İHA

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın Samsun'daki evine ateş düştü.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın Samsun'daki evine ateş düştü.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan ile Ordulu Astsubay Çavuş Fatih Güney şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesinin Merzifon Havalimanı'ndaki karşılama töreni sonrası Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere Mahallesi'ndeki Hasandere Camii'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ve askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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