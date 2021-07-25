Uyuşturucu haplarla yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.K.'yi takibe aldı ve kaldığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 110 adet ecstasy hap ve 140 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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