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Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada

DHA

Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada


Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde, komşusunun kurbanlık boğasının saldırısında yaralanan Bilal Baylan (61), tedavi gördüğü hastanede, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Baylan´ın saldırıya uğradığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Porsuk Mahallesi'nde oturan Bilal Baylan, Kurban Bayramı´nın ilk günü kendi kurbanını kestikten sonra kurban kesmek için hazırlık yapan komşusuna yardıma gitti. Kurban sahibi ve komşuları, boğanın gözünü bağlayıp, traktörün arkasına bağladı. Hazırlık yapılırken aniden ürken boğa, sağa sola hamle yaptı. Bu sırada grup, boğanın bağlı olduğu ipi tutmaya çalıştı. Boğa, Bilal Baylan´ı boynuz darbesiyle yere düşürüp, üzerine çıktı. Yaralanan Baylan için komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Baylan, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Baylan, 4 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baylan´ın saldırıya uğrayıp, yere düştüğü anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Zeynep Irmak ÖCAL
2021-07-25 16:04:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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