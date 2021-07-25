Uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

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Samsun'da uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.S.'nin adresine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 21 paket halinde toplam 5,84 gram metamfetamin, 6 paket halinde toplam 5,41 sentetik kannabinoid maddesi, 5,05 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet pipe ele geçirdi. M.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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