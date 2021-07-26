Başhekim Sezgin göreve başladı

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Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm. Dr. Uğur Sezgin, göreve başladı.

Bafra Devlet Hastanesi’nden Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan 38 yaşındaki Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, görevi devraldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini 2015 yılından bu yana Dr. Turan Bilgin yürütüyordu.

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