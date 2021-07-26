Samsun'da kahvehane önündeki cinayetle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde 10 gün önce saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve 2 ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Silahlı saldırganlar otomobille geldikleri olay yerinden saldırı sonrası kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili firarda olan Adem A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Adem A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Bayram T.'nin bayramın ikinci günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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