31 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin cankurtaranları bayram boyunca sahillerde ‘hayat’ nöbeti tuttu. Sürekli teyakkuz halinde olan ekipler 9 günlük bayram tatilinde 31 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "1 vatandaşımız ise maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" dedi.

29 kilometrelik sahilde görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar bayramda tam kadroyla teyakkuz halinde çalıştı. Bayramda tatilcilerin yoğun olarak akın ettiği Atakum'da 18, Yakakent'te 7, Terme'de 3, 19 Mayıs'ta 1 ve Tekkeköy'de ise 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sezon öncesi eğitimlerle hazırlanan toplam 90 cankurtaran, Kurban Bayramı tatilindeki 1725 Temmuz tarihleri arasında denizde boğulma tehlikesi geçiren 32 vatandaşa anında müdahale etti. 31 kişi boğulmaktan kurtarıldı. 1 vatandaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vatandaşların bayramı bayram gibi yaşayabilmeleri için cankurtaranların tam kadro çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "9 günlük bayram tatili sürecinde toplam 32 vaka meydana geldi ve ekiplerimizin anında müdahalesiyle 31 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. 1 vatandaşımız ise maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" dedi.



90 can kurtaran sahillerde hayat nöbetinde

“Sezon boyunca tüm derdimiz hiç acı olay yaşanmaması” diyen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ise, "Atakum başta olmak üzere Terme'den Alaçam sahillerine varıncaya 90 cankurtaranımız, bayram tatili boyunca vatandaşlarımızı korumak için canla, başla çalıştı. Derdimiz sezon boyunca hiç acı yaşanmaması. Bunun için sahillerde konuşlanan cankurtaranlarımız daima teyakkuz halinde. Alınan önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar da yaşanabiliyor. Tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini ve denizdeki dubaların dışına çıkmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.



Kulelerde asılı bayrakların renklerine dikkat

Gözetleme kulelerine uyarı bayrakları asıldığını, vatandaşların bu bayraklara dikkat etmeleri gerektiğini de belirten Daire Başkanı Rıza Zengin, "Sahillerde bulunan gözetleme kulelerinde sarı kırmızı bayrağı gördüğümüzde deniz güvenlidir. Cankurtaran ekipleri her türlü güvenliği sağlamıştır. Deniz biraz tehlikeli olduğu zaman sarı bayrağı takarız. Denize girilmesi çok tehlikeli olduğunda kırmızı bayrağı asarız ve cankurtaran ekipleri denize girmeyi yasaklar. Vatandaşlarımızdan asılmış olan bu bayraklara özellikle dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yüzme şampiyonu da olsanız bu tehlikeye dikkat

Zengin son olarak vatandaşları rip akıntılarına karşı da uyararak şunları söyledi:

"Karadeniz'in hemen her bölgesinde rip akıntısı mevcut. Yüzme şampiyonu da olsanız bu akıntıya kapıldığınız anda eğer bir de panik yapıyorsanız kurtulmanız mümkün değil. Tabii ki cankurtaran olan bölgelerimizde bu önlem ve tedbirleri aldığımız için daha emniyetli görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlara önerilerimiz cankurtaran olan bölgelerin haricinde denize girmesinler."

