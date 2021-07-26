Kızılırmak Deltası'nda 105 kilometrelik tur

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği(EKOBİD), 'Doğa İçin Pedalla' sloganı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanmış olan Kızılırmak Deltası'nda 105 kilometre pedal çevirdi.

EKOBİD üyesi bisiklet tutkunları Kızılırmak Deltası'na düzenledikleri turla doğa harikasının keyfini çıkardı. Daha önce de belirli gün ve haftalarda deltaya gezi düzenlediklerini hatırlatan EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, "Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği olarak Samsun'un eko turizm alanlarına düzenli olarak bisiklet turu düzenliyor, bu bölgelerdeki insan kaynaklı sorunları yerinde gözlemleyerek dile getiriyoruz" dedi.

Subaşı, "Türkiye, içerisinde birçok sulak alanı barındıran bir ülke. Kızılırmak Deltası da bunlardan birisi. Tam bir doğa cenneti. Hep birlikte gözümüz gibi korumalıyız" diye konuştu.

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