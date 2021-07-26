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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diz eklemlerinde oluşan kireçlenmeye dikkat

İHA

Diz eklemlerinde oluşan kireçlenmeye dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Diz eklemlerinde oluşan kireçlenme problemi tedavi edilmediği takdirde ağrı, şişlik, esnekliğin kaybolması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir" dedi.
Diz ekleminde oluşan kireçlenmenin ağrı ve şişlik gibi belirtiler vererek günlük yaşantıyı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Diz eklemi kireçlenmesi kemiği oluşturan kıkırdak yapıların hasarlanıp, kemiklerin birbirine sürtünmesi ile olur” diye konuştu.
Diz eklemi kireçlenmesi belirtilerinden bahseden Murat Erdoğan, “Diz eklemi kireçlenmesi genellikle 50 yaş üzeri insanlarda görülür. Yapılan araştırmada ise özellikle kadınlarda daha sık görüldüğü dikkat çekse de ağır işlerde çalışan erkeklerde yoğun bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte doğuştan gelen bir takım eklem bozukluklarında, aşırı kilolularda ya da hayatlarında kaza gibi tramvaya maruz yaşamış kişilerde de görülebilir. Romatizma hastalığı ve eklem iltihaplı gibi sağlık sorunu yaşayan ve genetik olarak yatkın kişilerde de kireçlenme etkisi fazla görülmektedir. Diz eklemi kireçlenmesi belirtileri daha çok eklemde oluşan ve artan ağrı, şişlik oluşması, esnekliğinin kaybolması ve hastalığın ilerlemesiyle günlük işleri yapamama durumu görülür” şeklinde konuştu.
Hastalığın tedavisinden de söz eden Erdoğan, “Diz eklemi kireçlenmesi tanısı yapılan fiziki muayene, röntgen ve gerekirse MR ile konulur. Diz eklemi kireçlenmesi tedavisinde öncelikle hastanın durumuna göre tedavi verilir. Kişi kilolu ise tedavi kişinin kilo vermesi yönünde olmaktadır. Farklı bir durum var ise fizik ve bir takım tedaviler uygulanır. Eğer kişinin kireçlenmeye bağlı olarak ağrıları varsa bu dayanılmaz hale gelmiş ise cerrahi yöntem, çok ilerleyen durumlarda ise diz protez tedavisi uygulanır. Özellikle günlük yaptığınız işlerinizde oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken dizlerinizde ağrı hissediyorsanız, bu durum kireçlenme olabilir. Mutlaka tedavisine bir an önce başlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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