Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

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Samsun’da hakkında kesinleşmiş 5’er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde haklarında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan kesinleşmiş 5’er yıl hapis cezası bulunan K.K., E.S. ve L.Ö. isimli şahıslar jandarma dedektifleri (JASAT) ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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