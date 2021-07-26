Samsunspor’dan çifte transfer Cihan Kahraman ve Semih Altıkulaç Samsunspor’da

– TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Herta Berlin’den Cihan Kahraman’ı ve Standard Liege’den Semih Altıkulaç’ı transfer etti.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Samsunspor, son transferlerini kulübün sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kırmızıbeyazlı ekip, Herta Berlin’den Cihan Kahraman ile 4 yıllık ve Standard Liege’den Semih Altıkulaç ile de 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Samsunspor’dan Cihan Kahraman için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha Cihan Kahraman ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Semih Altıkulaç transferi için ise şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege’in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

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