Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Samsun'da 10 gün önce bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Çamlıca Sokak'ta 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. (35) bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, yaralı şahıs kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili O.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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