Samsun'da evden ziynet eşyası hırsızlığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B.'nin evine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, 34 adet gram altın, 2 adet 60 gramlık bilezik, 10 adet ata altın, 12 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 2 çift altın yüzük ile 1 çift altın küpeyi çalarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden Salih B. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.