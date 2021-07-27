Samsun’da sağanak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun güne sağanakla başladı. Yağışın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kapalı bir havanın hakim olduğu şehirde ilk olarak gök gürültüsü sesleri duyuldu. Daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yaz sezonuna kısa bir ara verildi. Samsunlular güneşli havaların gelişiyle rafa kaldırdıkları şemsiyelerini yeniden çıkardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Samsun'da yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.