Samsun'da 9 bin adet makaron ve 345 adet sahte bandrollü sigara ele geçti

Samsun'da kaçakçılık polisi bir ikamette yaptığı aramada 9 bin adet kaçak makaron ile 345 adet sahte bandrollü sigara ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir ikamete yaptıkları baskında 345 paket sahte bandrollü sigara ile 9 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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