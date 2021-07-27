'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'

‘Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı’ tartışmasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, “Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir” dedi.

Kahvaltı konusunda son dönemde sık yapılan spekülasyonlar, bilgi kirliliği yaratarak halkın kafasını karıştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniği'nden Uzm. Dyt. Aysun İpek, kahvaltının mutlaka atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade ederek sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.



Poğaçalı börekli kahvaltı hastalık sebebi

Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır.”



Yüksek kalorili değil, yüksek proteinli gıdaları tercih edin

Klasik Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez vb. zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır. Kahvaltıyı yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür” şeklinde konuştu.



Kahvaltı uyandıktan en geç iki saat sonra yapılmalı

Kahvaltının zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Kahvaltı uyandıktan en geç 12 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 45 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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