Pandemide kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el dükkanlarında

– Pandemi döneminde yaşanan işletme iflasları sonucu ikinci el dükkanları endüstriyel ürünlerle doldu. Samsun esnafı ağırlıkla lokanta ve kahvehane malzemeleri satın aldıklarını belirtti. Kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el dükkanlarında vitrinlerden görülmeye başladı.

İkinci el esnafı Ercan Duran, “İkinci el sektörü pandemi döneminden felaket bir şekilde etkilenmiştir. Bunun sebebi alım gücünün düşmüş olması, insanların piyasaya güven sağlamaması ve okulların kapalı olması, her çeşit esnafta durgunluk olması sebebiyle alışverişlerin kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. İnşallah bundan sonraki dönemlerde güzel olacak. Bu umuttayız” dedi.

Pandemi döneminde ürün portföyünün de değiştiğini belirten Erdil Gürbüz, “Pandemi döneminde zorlu günler atlattık. Cepten yedik. Pandemi döneminde çoğunlukla lokantalar kapattı, kahvehaneler kapattı. Bu dönemde onlardan çok eşya aldık. Çok dükkanlar kapandı. Müşterisi olmayınca iflas eti kapattılar. Eşya aldık ama satışımız olmadı. Hep cebimizden yedik. Lokanta malzemesi, kahvehane malzemesi ağırlıkta. Şu anda ev malzemesi biraz daha az. Zaten pandemi döneminde kimse evine çağırıp ‘eşyamı al’ demedi. Virüsten çekindiler. Bir hareket var şu an yavaş yavaş canlanma var” diye konuştu.

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