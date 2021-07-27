Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen R.Ö. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18,78 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 3 paket halinde 5,59 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan R.Ö. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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