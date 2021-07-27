Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (3)

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TUTUKLANDI

Samsun'da iş yerine gelerek bir görevliyi darbeden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'u (28), öldüren eğlence mekanı koruması Yaşar Mertoğlu (29), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının savcılık ifadesinde de pişman olduğunu söylediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-07-27 20:17:12



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