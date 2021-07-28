Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da beraberinde getiriyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Tedavi edilmeyen uykuda nefes durması olarak tanımlanan uyku apnesi hastalığı ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor" dedi.

Uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği gibi yaşam tehlikesi oluşturabileceği ciddi bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Uyku apnesi, uykuda kişinin nefes durmalarıyla karakterize bir durumdur. Uykuda nefes durması ciddi bir problemdir. Beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirir. Kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıklara neden olmaktadır. Uykuda nefes durmasına bağlı olarak nefes kesilmesinin süresine bağlı kişi sabah uyandığında yorgun uyanır. Gün içinde aşırı sinirli olma hali vardır. Gece ise sık idrara çıkmaktadır. Bunlara bağlı olarak metabolizmadaki değişimler buna bağlı olarak insülin direncini düşürür. İnsülin direncine bağlı olarak kilo oluşur. Kilo problemlerine bağlı olarak ta oluşan sağlık sorunlarını ortaya çıkaran kompleks bir durumdur" diye konuştu.



Uyku apnesi nedenleri

Uyku apnesinde sebep olan anatomik nedenlerin olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Davut Tepe, "Burundaki tıkanıklık, eğrilik, alerjik problemler, sinüslerde polip, burun ve boğaz boşluklarının dar olması, çenenin küçük olması gibi anatomik nedenler vardır. Kişinin boyunun kısa olması ve kilo problemi de uyku apnesine neden olmaktadır. Uyku apnesi olan kişilerde aşırı kilo problemleri vardır. Kilo vermek istenilse de diyet ve spor yapsalar da kilo vermede ciddi sorunlar yaşarlar. Uyku apnesi tedavisinde hasta bir gece sağlık kurumunda kalmaktadır. Kişinin uykusunda ne kadar nefesi duruyor, kalp ritminde nasıl bir değişiklik oluşuyor bunun takibi ve ölçümleri yapılıyor" şeklinde konuştu.



"Uyku apnesi tedavi edilebilen bir hastalıktır"

Uyku apnesinin tedavilerinde bahseden Dr. Tepe, "Yapılan muayenenin sonucuna göre hastanın mevcut fiziki duruma göre burun, boğaz, çene bölgesinde tespit edilen anatomik problemlere göre hastaya bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastaya öncelikle doktor kontrolünde diyet yaparak kilo vermesi sağlanıyor. Burun ve boğaz bölgesinde cerrahi operasyon da gerekli durumlarda yapılıyor. Bütün olarak yapılan bu yöntemlerle birlikte hastamızda ciddi bir şekilde uyku da nefes problemleri azalıyor, diğer sağlık sorunlarında da iyileşme durumuna geçiyor. Bu sağlık sorunu yaşayanların geç kalmadan mutlaka tedavilerini olmalarını öneriyoruz" ifadelerinin kullandı.

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