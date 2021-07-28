Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da beraberinde getiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da beraberinde getiriyor

İHA

Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da beraberinde getiriyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Tedavi edilmeyen uykuda nefes durması olarak tanımlanan uyku apnesi hastalığı ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor" dedi.
Uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği gibi yaşam tehlikesi oluşturabileceği ciddi bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Uyku apnesi, uykuda kişinin nefes durmalarıyla karakterize bir durumdur. Uykuda nefes durması ciddi bir problemdir. Beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirir. Kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıklara neden olmaktadır. Uykuda nefes durmasına bağlı olarak nefes kesilmesinin süresine bağlı kişi sabah uyandığında yorgun uyanır. Gün içinde aşırı sinirli olma hali vardır. Gece ise sık idrara çıkmaktadır. Bunlara bağlı olarak metabolizmadaki değişimler buna bağlı olarak insülin direncini düşürür. İnsülin direncine bağlı olarak kilo oluşur. Kilo problemlerine bağlı olarak ta oluşan sağlık sorunlarını ortaya çıkaran kompleks bir durumdur" diye konuştu.

Uyku apnesi nedenleri
Uyku apnesinde sebep olan anatomik nedenlerin olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Davut Tepe, "Burundaki tıkanıklık, eğrilik, alerjik problemler, sinüslerde polip, burun ve boğaz boşluklarının dar olması, çenenin küçük olması gibi anatomik nedenler vardır. Kişinin boyunun kısa olması ve kilo problemi de uyku apnesine neden olmaktadır. Uyku apnesi olan kişilerde aşırı kilo problemleri vardır. Kilo vermek istenilse de diyet ve spor yapsalar da kilo vermede ciddi sorunlar yaşarlar. Uyku apnesi tedavisinde hasta bir gece sağlık kurumunda kalmaktadır. Kişinin uykusunda ne kadar nefesi duruyor, kalp ritminde nasıl bir değişiklik oluşuyor bunun takibi ve ölçümleri yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Uyku apnesi tedavi edilebilen bir hastalıktır"
Uyku apnesinin tedavilerinde bahseden Dr. Tepe, "Yapılan muayenenin sonucuna göre hastanın mevcut fiziki duruma göre burun, boğaz, çene bölgesinde tespit edilen anatomik problemlere göre hastaya bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastaya öncelikle doktor kontrolünde diyet yaparak kilo vermesi sağlanıyor. Burun ve boğaz bölgesinde cerrahi operasyon da gerekli durumlarda yapılıyor. Bütün olarak yapılan bu yöntemlerle birlikte hastamızda ciddi bir şekilde uyku da nefes problemleri azalıyor, diğer sağlık sorunlarında da iyileşme durumuna geçiyor. Bu sağlık sorunu yaşayanların geç kalmadan mutlaka tedavilerini olmalarını öneriyoruz" ifadelerinin kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte Denetimlerde 23 kişinin atış yaptığı tespit edildi
YEREL HABERLER Düğün magandaları sivil ekiplerce ...
Dünyada yılda 1 milyon kişi hepatitin yol açtığı hastalıklardan ölüyor
YEREL HABERLER Dünyada yılda 1 milyon kişi hepatitin yol açtığı ...
Hekimler doğa için söyledi Hekimler söyledikleri şarkılarla "Müsilaj" sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Hekimler doğa için söyledi Hekimler söyledikleri ...
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulunca kendini astı
YEREL HABERLER Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulunca ...
‘İçme suyu’ anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu
YEREL HABERLER ‘İçme suyu’ anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa ...
Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ...
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı
YEREL HABERLER Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı
Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (3)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (3)
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kızılırmak kenarında bulunan kitabe müzeye teslim edildi
YEREL HABERLER Kızılırmak kenarında bulunan kitabe müzeye teslim ...
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile ...
Pandemide kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el dükkanlarında
YEREL HABERLER Pandemide kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el ...
Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
Demir: "Kadınlarımızın yanındayız" Üreten kadınlar bu projede buluştu
YEREL HABERLER Demir: "Kadınlarımızın yanındayız" Üreten kadınlar bu ...
Evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
YEREL HABERLER Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
‘Çarşamba pidesi’ne coğrafi işaret tescili Yılmaz: “Çarşamba’nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz”
YEREL HABERLER ‘Çarşamba pidesi’ne coğrafi işaret tescili Yılmaz: ...
Atakum Belediyesi’nde yapı ruhsatında yeni dönem
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde yapı ruhsatında yeni dönem
Kilo kontrolünü sağlamak için tatilde beslenme ipuçları
YEREL HABERLER Kilo kontrolünü sağlamak için tatilde beslenme ...
Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta ...
Annesinin 'kanatsız meleği' gelinlik giydi Özel çocuğa damatsız düğün
YEREL HABERLER Annesinin 'kanatsız meleği' gelinlik giydi Özel ...
Samsun’da barda silahlı saldırı: 2 ölü
YEREL HABERLER Samsun’da barda silahlı saldırı: 2 ölü
'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'
YEREL HABERLER 'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'
Samsun'da 9 bin adet makaron ve 345 adet sahte bandrollü sigara ele geçti
YEREL HABERLER Samsun'da 9 bin adet makaron ve 345 adet sahte ...