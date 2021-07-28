Alaiddin Domaç, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başladı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, amaçlarının hasta ve sağlık çalışanı memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu’nun yerine atanan Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, yeni görevine başladı. Başhekim Domaç yaptığı açıklamada, “Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunarak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 19992002 yılları arası Giresun Çanakçı Sağlık Ocağı Tabipliği, Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Merkezi Başhekimliği yaptı. 20032006 yılları arası Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi, 20062012 yılları arası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda asistanlık, 2012 yılı sonunda 663 sayılı KHK ile Ordu Aybastı Devlet Hastanesi Başhekimliği, 2013 yılında sırasıyla Opr. Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı ve 20142017 tarihleri arasında ise Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim olarak görev yaptı. Daha sonra 694 sayılı KHK ile Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihazlar Başkan Yardımcısı olarak atandı.

1975 doğumlu Domaç, evli ve 2 çocuk babası.

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