Samsun'da korona aşısı olana hediye Samsun'da hedef bir günde 55 bin 555 aşı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aşı olan vatandaşlara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da korona aşısı olana hediye Samsun'da hedef bir günde 55 bin 555 aşı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aşı olan vatandaşlara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek"

İHA

Samsun'da korona aşısı olana hediye Samsun'da hedef bir günde 55 bin 555 aşı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aşı olan vatandaşlara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek"

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, 30 Temmuz Cuma günü “Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı” kampanyası başlatıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşı olacak gençlere çeşitli hediyelerin verileceğini açıkladı.
Samsun'un aşı haritasında sarıdan maviye dönmesi ve henüz Covid19 aşısını yaptırmamış olan 1724 yaş aralığındaki 89 bin 897 gencin desteğini alarak aşılama oranının yüzde 75'e ulaşması amacıyla "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Samsun'un 55 noktasında ‘aşı durakları’ oluşturulacak. Aşı konusunda oluşan tedirginliklerin ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için ‘Aşı Bilgi ve Danışma Hattı’nın etkin kullanımı ile 'Alo Aşı' uygulaması da aktif olacak. Aşı olan gençlere çekilişle bisiklet, Samsunspor forması, ücretsiz ulaşım, restoran ile iş yerlerinden indirim gibi hediyeler verilecek. Kampanyanın açılışı 30 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'un katılımıyla gerçekleşecek.
İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen basın açıklamasında kampanya hakkında bilgi veren Müdür Oruç, "Samsun'da vaka sayılarımızda bir hareketlilik mevcut. Pandeminin biz sonuna geldiğini düşünüyoruz. Pandemide asıl silahımız aşıdır. Samsun'da yüzde 66 oranında birinci doz aşımızı yapmış olduk. Bu oranı daha artırarak toplumun genelinde aşı olarak pandemiden kurtulmamız gerekiyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak valiliğimizin koordinasyonunda bir aşı kampanyası başlatmayı planladık. Normalde günlük aşılarımızı yapıyoruz ama kampanya ile birlikte aşı olmayan, olamayan kişilerin 30 Temmuz Cuma günü bir günde 55 bin 555 aşı kampanyasını başlatalım istedik. Altyapı çalışmalarını hazırladık. Ne kadar çok kısa zamanda ne kadar çok aşı yaparsak, Samsun'u ne kadar çok hızlı maviye getirirsek pandemiden de o kadar hızlı bir şekilde kurtulmuş oluruz. Aşı kampanyasında hediyelerimiz de olacak. Özellikle gençlerimizin aşı olmasını istiyoruz. Gençlerimiz aşı olduğu zaman çekilişle 10 gencimize bisiklet vereceğiz. Gençlerimize 20 tane Samsunspor forması vereceğiz. O gün aşı olan vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemizin tramvaylarında ücretsiz seyahat etmiş olacaklar" dedi.
Samsun'da bu sabah itibarıyla aşı olan toplam kişi sayısı 1 milyon 214 bin 961'e ulaştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 694 bin 470, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 441 bin 831 olurken, yaklaşık 342 bin 705 kişi ise henüz aşı olmadı. 1. doz aşısını yaptırıp 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısını olmayanların sayısı da yaklaşık 31 bin kişi olarak belirlendi. Samsun'un ilçelerine bakıldığında hedef nüfusa göre 1. doz aşı yüzde 75,55'lik oranla Yakakent "hedef mavi" yolculuğunu tamamladı.

Vaka sayısı 100 binde 47,22'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 1723 Temmuz haftalık insidans haritasında Samsun 100 binde 47,22 vaka sayısına yükseldi. 1016 Temmuz insidans haritasında ise Samsun'un vaka sayısı 100 binde 30,66 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaiddin Domaç, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başladı
YEREL HABERLER Alaiddin Domaç, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimliği ...
Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da beraberinde getiriyor
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalıkları da ...
Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte Denetimlerde 23 kişinin atış yaptığı tespit edildi
YEREL HABERLER Düğün magandaları sivil ekiplerce ...
Dünyada yılda 1 milyon kişi hepatitin yol açtığı hastalıklardan ölüyor
YEREL HABERLER Dünyada yılda 1 milyon kişi hepatitin yol açtığı ...
Hekimler doğa için söyledi Hekimler söyledikleri şarkılarla "Müsilaj" sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Hekimler doğa için söyledi Hekimler söyledikleri ...
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulunca kendini astı
YEREL HABERLER Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulunca ...
‘İçme suyu’ anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu
YEREL HABERLER ‘İçme suyu’ anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa ...
Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ...
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı
YEREL HABERLER Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı
Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (3)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (3)
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kızılırmak kenarında bulunan kitabe müzeye teslim edildi
YEREL HABERLER Kızılırmak kenarında bulunan kitabe müzeye teslim ...
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile ...
Pandemide kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el dükkanlarında
YEREL HABERLER Pandemide kapanan esnafın fotoğrafı ikinci el ...
Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
Demir: "Kadınlarımızın yanındayız" Üreten kadınlar bu projede buluştu
YEREL HABERLER Demir: "Kadınlarımızın yanındayız" Üreten kadınlar bu ...
Evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
YEREL HABERLER Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
‘Çarşamba pidesi’ne coğrafi işaret tescili Yılmaz: “Çarşamba’nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz”
YEREL HABERLER ‘Çarşamba pidesi’ne coğrafi işaret tescili Yılmaz: ...
Atakum Belediyesi’nde yapı ruhsatında yeni dönem
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde yapı ruhsatında yeni dönem
Kilo kontrolünü sağlamak için tatilde beslenme ipuçları
YEREL HABERLER Kilo kontrolünü sağlamak için tatilde beslenme ...
Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta ...
Annesinin 'kanatsız meleği' gelinlik giydi Özel çocuğa damatsız düğün
YEREL HABERLER Annesinin 'kanatsız meleği' gelinlik giydi Özel ...
Samsun’da barda silahlı saldırı: 2 ölü
YEREL HABERLER Samsun’da barda silahlı saldırı: 2 ölü