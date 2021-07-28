Kızılırmak Deltası’nda öğrencilere ‘Doğa Yürüyüşü’

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile ‘Telafide ben de varım programı’ kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ‘Doğa Yürüyüşü’ düzenlendi.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ‘Telafide ben de varım programı’ kapsamında düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşü’ programı ilgi gördü. Etkinliğe katılan 120 öğrenci, deltada belirlenen 3 istasyonda etkinlikler ve oyunlar oynayarak eğlenerek öğrendi.
Ziyaretçi merkezinde delta ile ilgili bilgi alan öğrenciler, ardından Gözlem Kulesi'nde çevre incelemesinde bulundu. Leylek Köyü’nü ziyaret eden öğrenciler, delta gezisi sırasında su kuşlarını, mandaları, yılkı atları gözlemleyip buradaki endemik bitki türlerini öğrendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.