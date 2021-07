6 bin büyükbaş hayvan için kene ilacı dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıttı.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle çiftçinin alın teri ve emeğinin daha çok değer bulmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hayvan hastalıklarının önüne geçmek üzere çiftçilere 6 bin başlık kene ilacı desteği sağladı.



6 bin büyükbaş hayvan ilaçlanacak

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen kene ilaçları, Bafra, Kavak, Vezirköprü ve Havza sınırında bulunan yüksek rakımlardaki 29 kırsal mahallede ki 6 bin büyükbaş hayvanın ilaçlanması için muhtarlara teslim edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veteriner hekimlerince kene ilaçlarının büyükbaş hayvanlara nasıl uygulanacağı muhtarlara uygulamalı olarak anlatıldı.



"Çiftçilerimizi her zaman destekliyoruz"

Her zaman toprağı berekete dönüştüren çiftçilerimize bütün imkanların kullanılarak sahip çıkıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda çiftçilerimize 6 bin başlık kene ilacı desteği sağladık. 6 bin baş büyükbaş hayvan ilaçlanacak. Toprağı işleyen ve üreten çiftçilerimizi her zaman destekliyoruz. Tarımsal kalkınma hedefleri çerçevesinde önemli adımlar attık ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Çiftçilerimizin bereketi, Samsunumuzun mutluluğu olacak” dedi.



Keneye karşı etkin mücadele

Verilen ilaçlarla keneye karşı etkin bir mücadele yapılacağını söyleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise “Kene geçmiş yıllarda pek çok insanımızın ölümüne sebep olmuş bir parazittir. Biz insanlarımızın da hayvanların da sağlığını korumak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek adına her daima yanlarındayız. Verilen bu ilaçlarla keneye karşı etkin bir mücadele yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

