Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ’da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları düzenlenecek.

Atakum Belediyesi ile 1919 Atakum Avcılar Kulübü doğaseverleri eşsiz güzelliğe sahip Kocadağ’da kampta buluşturuyor. 31 Temmuz1 Ağustos tarihlerinde doğa kampı ve trap atışı müsabakalarında bir araya gelecek yurttaşları yapılacak çekilişlerle 300’ün üzerinde sürpriz hediye de bekliyor olacak.



Sürpriz sanatçılar

31 Temmuz’da saat 14.00’te başlayacak etkinlikler 1 Ağustos saat 19.00’a kadar sürecek, etkinlikler kapsamında 31 Temmuz akşamında çeşitli yerel sanatçılar konserler verecek. Kamp ateşi eşliğinde oyunların oynanacağı geceden sonra 1 Ağustos sabahı saat 09.00 itibarıyla trap atışı müsabakaları başlayacak. Amatör, profesyonel, double trap ve kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleşecek müsabakalara dileyen herkes katılabilecek. Yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.

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