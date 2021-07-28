Yangında yanarak yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Samsun'da evlerinde çıkan yargında yanarak yaralanan 18 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Bafra ilçesinin Alpaslan Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'a ait evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, ev sahibi Mehmet Yılmaz, eşi Suzan Yılmaz ve çocukları Elif Yılmaz (4), Rümeysa Yılmaz (14) ve engelli Hasan Yılmaz (18) itfaiye ekiplerince evden çıkartılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanarak ağır yaralanan 18 yaşındaki Hasan Yılmaz, tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen olaydan 66 gün sonra hayatını kaybetti.

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