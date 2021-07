Hepatit virüsü kansere neden olabilir

Hepatitin karaciğerin genelde virüslere bağlı olarak oluşan akut veya kronik enflamasyonu olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

En sık hepatite neden olan virüslerin alfabenin harfleri ile gösterilen hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Bu virüsler içinde özellikle hepatit B, C ve D virüslerinin kronik hepatit, siroz ve kansere neden olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler” dedi.



Dünyada 300 milyon kişi Hepatit hastası

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin hepatit B ve hepatit C enfeksiyonuna sahip olduğu ve her yıl 1,5 milyon kişinin siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle vefat ettiğinin tahmin edildiğine dikkat çeken Leblebicioğlu, “Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de ise yaklaşık 3 milyon kronik hepatit B enfeksiyonu ve yaklaşık 700 bin kronik hepatit C enfeksiyonu hastası mevcuttur” diye konuştu.

